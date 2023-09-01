AA- Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır El-Kadime bölgesinde bulunan ve Mısır’ın Müslümanların eline geçmesinin tarihi bir simgesi olarak kabul edilen Babil Kalesi, restore edilip yeniden ziyarete açıldı. Kale altıncı yüzyılın ikinci yarısında Babil Kralı Nebuchadnezzar tarafından yaptırıldı. Stratejik amaçlar için inşa edilmiş olan kale yüzyıllar boyunca çeşitli yöneticiler tarafından yükseltilmiştir. Roma askeri mimarisinin gücünün sergilendiği bir görsel olarak nitelendirilen Babil Kalesi Mısır makamları tarafından restore edilerek ziyarete açıldı.