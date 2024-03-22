Binden fazla heykelin bulunduğu parktaki eserlerin büyük çoğunluğunu, Sovyetler Birliği döneminde meydan ve alanlarının önemli unsurları olan Lenin ve Stalin heykelleri oluşturuyor.

1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dağılmasının ardından kimi hasar gören kimi kaybolma tehlikesi yaşayan eserleri korumak amacıyla müze oluşturuldu.

AA