AA- Kenya’nın Maasai Mara Ulusal Koruma Alanı'nda turistler sabahın erken saatlerinde sıcak Hava balonu uçuşu yapıyor. Rüzgarlar başlamadan sakin bir havada yapılan balon turlarına katılan turistler, geniş bir alan üzerine yayılmış doğal zenginlikleri izleme fırsatı buluyor. Balon uçuşları, uzman ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştiriliyor.