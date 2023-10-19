Londra'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını protesto etti
İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Caddesi'nde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.
AA
İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Caddesi'nde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.
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