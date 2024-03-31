Antioquia yönetim bölgesine bağlı Jerico, ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'e 112 kilometre mesafede yer alıyor.



Dünyaca ünlü geleneksel deri çanta, cüzdan ve kemerlerin üretildiği kasaba, Cumhuriyet Kongresi tarafından 20 Haziran 2021'de "Ulusun Kültürel Mirası" ilan edildi.



Kuruluşundan bu yana ekonomik ve kültürel anlamda hatırı sayılır gelişme gösterdiği için "Güneybatının Atinası" şeklinde adlandırılan Jerico, gezginlerin de en çok tercih ettiği yer olarak gösteriliyor.