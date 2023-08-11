Bu sene, önceki yıllara oranla yağışlardaki artış, çoğu ilde olduğu gibi başkentte de tarlalardaki verimi arttırdı. Ürünün bol olduğu tarlalarda çiftçiler, daha fazla mesai harcayarak mahsulü zamanında hasat etmeye çalışıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ise özellikle de sıcağın en etkili olduğu öğlen saatlerinde çiftçilere zor anlar yaşatıyor.

AA