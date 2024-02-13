Karslı kadınların kazlara adanmış hayatları
Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde ilk sırada yer alan Kars'taki besici kadınlar, çocuk yaşta tanışarak ömürlerini adadıkları kazlara gözleri gibi bakıyor. Yöre halkı için önemli gelir kapısı oluşturan kaz yetiştiriciliği, kentte özellikle aile çiftliği şeklinde yaygın olarak yapılıyor.
Damızlık elde edilen yavru kazlar, nisan ayında yumurtadan çıktıktan sonra kasım ayına kadar titizlikle büyütülüyor. Köylerde yaşayan kadınlar da aile çiftliğinde küçük yaşlardan bu yana yetiştirdikleri kazların bakımını zorlu iklim koşullarına rağmen yerine getiriyor.
AA
Merkeze bağlı Dikme köyünde yaşayan 40 yaşındaki Fatma Öztürkler 25 yıldır kaz besliyor.