Damızlık elde edilen yavru kazlar, nisan ayında yumurtadan çıktıktan sonra kasım ayına kadar titizlikle büyütülüyor. Köylerde yaşayan kadınlar da aile çiftliğinde küçük yaşlardan bu yana yetiştirdikleri kazların bakımını zorlu iklim koşullarına rağmen yerine getiriyor.

AA