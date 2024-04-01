Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesini talep eden protesto organizatörü gruplar, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde dört gün boyunca çadırlarda kalacaklarını ve gösterilerini sürdüreceklerini açıkladı.



Protesto grupları, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları 6 aydır devam ederken, Gazze'deki İsrailli esirlerin evlerine dönemediği durumda, Meclis'in ara tatile girmesini eleştirdi.



İsrail Meclisi önündeki Kaplan Caddesi protestocuların kurduğu yüzlerce çadırla doldu. Gece saatlerinde de bazı göstericilerin buraya gelerek çadır kurmaya başladığı görüldü.