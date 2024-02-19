Refah kentinde Mısır sınırına yakın bölgede çadır kuran Filistinliler, saldırıların sürmesi ve yardımların çok az olması nedeniyle gıda, su ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için her gün mücadele veriyor. Zor yaşam şartları en fazla da çocukları etkiliyor. Filistinli çocuklar savaş ortamından bir nebze uzaklaşmak için uçurtma uçurdu.

AA