İspanya'da binlerce kişi ayrılıkçı Katalanlara af girişimine karşı eylem yaptı
İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerine af getirilmesi girişimine karşı binlerce kişi eylem yaptı.
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Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) parti binaları önünde toplandı. "İsyan" (Revuelta) adlı bir gençlik hareketinin çağrısıyla ülke genelinde PSOE'nin parti binaları önünde gerçekleşen toplanma eylemine aşırı sağcı Vox partisinin temsilcileri de destek verdi. Madrid'deki PSOE binası önündeki eyleme katılan vatandaşlar, hükümet karşıtı slogan attı.