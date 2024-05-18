İletişim Başkanlığı, New York'ta "Türkiye Yüzyılı Sergisi" açtı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, New York'taki Türkevi'nde "Türkiye Yüzyılı Sergisi" düzenledi.
Sergi, çok sayıda sanatsever, diplomatik misyonlardan temsilciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirdi.
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AA
Muhabir
Türkiye'nin 100 yıl boyunca elde ettiği kazanımların özel dijital dev ekranlarda üç boyutlu gösterilerle anlatıldığı sergide, aynı zamanda Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gösteren fotoğraflar da yer aldı.