Gine'deki Mangrov ağaçları
Mangrove ormanları genellikle tropik ve subtropik kuşaktaki karaların okyanus kıyılarında yer alır. Gine'deki ormanlardan toplanan Mangrove ağaçları, başkent Konakri yakınlarındaki limana getirilerek, satışa sunuluyor.
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AA- Farklı alanlarda kullanılan Mangrove ağaçları, kaçak kesimler nedeniyle günden güne azalıyor. Gelgit olaylarının yaşandığı okyanus kıyılarında yetişen Mangrov ağaçları, ormanların ekosistemin devamlılığı açısından önem taşıyor. Mangrov ormanları yüksek miktarda karbondioksit tutmaları sayesinde iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlıyor.