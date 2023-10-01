Gine, diğer Afrika ülkeleri gibi doğal kaynakları bakımından zengin ancak halkın geçim ve alım gücü sıralamasına bakıldığında dünyanın fakir ülkeleri arasında yer alıyor. Fransa’nın uzun yıllar sömürüsü altında kalan Gine, yıllarca ekonomik belirsizlikler ve siyasi çekişmelere sahne olması nedeniyle, turizm sektörü yeterince gelişme imkanı bulamamış.

AA