Ramsar Alanı, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Alanları Koruma statülerini taşıyan UNESCO Dünya Doğa Mirası adayı Gediz Deltasındaki Kuş Cennetinde aralarında ak sokumlu kum kuşları ve flamingoların da bulunduğu 300 farklı türden yaklaşık 60 bin kuş yaşıyor.

AA