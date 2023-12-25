Gazzeli anne, bebeğiyle yaşam mücadelesi veriyor
İsrail'in aralıksız saldırıları ve zorla insanları yerinden etmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinden güneydeki Refah şehrine gelerek bir çadıra sığınan Gazzeli anne Sabreen Al-Azami, Sukkar (Şeker) adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
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Anne Al-Azami, iki ay önce 7 aylık hamileyken yerinden edilmişti ve bir hafta önce de Sukkar bebek doğmuştu. Anne ve zor koşullar altında doğan kızı sağlık sorunları yaşayarak sığındıkları çadırda yaşam mücadelesi veriyor.
AA