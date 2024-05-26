Gaziantep'in coğrafi işaretli lezzeti; firiğin zahmetli yolculuğu
Araban Ovası'nda biçildikten sonra küçük yığınlar haline getirilen yeşil buğday başakları, kurumaya bırakılıp tarlada kavrularak firik haline getiriliyor.
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AA
Muhabir
UNESCO'nun gastronomi alanında ilk kez "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'in coğrafi işaretli lezzetleri arasında yer alan firiğin zahmetli yolculuğuna başlandı.
Güneydoğu'nun tahıl ambarı olarak belirtilen Araban Ovası'nda çiftçiler, ilkbaharın sonlarında yeşil buğday başaklarını biçerek, firiğin zahmetli yolculuğuna başlıyor.