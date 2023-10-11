Ganos'un etekleri güz renklerine bürünmeye başladı
Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki sonbahar renkleri hem doğaseverleri hem fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.
Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ile Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerinde bulunan orman, güz mevsimiyle birlikte yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarıyla göz alıcı güzelliğe kavuştu.
AA
Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ile Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerinde bulunan ormandaki bitkiler sonbahar renklerine bürünmeye başladı.