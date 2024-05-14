Fotoğraf tutkunları Bitlis'teki taş evleri görüntüledi
Van'da açılan Temel Fotoğrafçılık Kursu'na katılan öğrenciler, Bitlis'in Hizan ilçesindeki taş evleri ve doğal yaşamı görüntüledi.
İlçeye bağlı Uzuntaş köyünde yıllar önce inşa edilen ve dokusunu koruyan taş evler, doğal yapılarıyla yılın her döneminde fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
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AA
Muhabir
Van'ın Erciş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Temel Fotoğrafçılık Kursu'na katılan 42 kişi de eğitim kapsamında köye götürüldü.