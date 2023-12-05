İdari olarak Finlandiya Üniversitesi'ne bağlı olan kütüphane üç milyon adedi geçen derlemeler, binlerce el yazması kitap, ses kaydı ve koleksiyona ev sahipliği yaparken, aynı zamanda yasal olarak Finlandiya'da basılan her türlü yayının, filmler dışında her türlü görsel ve işitsel yapımın birer kopyasını muhafaza ediyor.

AA