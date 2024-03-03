Arevalo bölgesindeki festivalde, yelkenli yarışlarının yanı sıra geleneksel kostümlü dans performansları ve vücut boyama etkinlikleri de gerçekleştirildi. Filipinler'in en büyük yelkenli tekne yarışlarının gerçekleştiği festival, "Asya'daki En Eski Geleneksel Tekne Etkinliği" olarak adlandırılıyor.



AA