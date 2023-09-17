İsrail polisi korumasındaki Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Haşanah Bayramı" nedeniyle sabah saatlerinden itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi, dini yıl başı "Roş Haşana" sebebiyle Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde güvenlik önlemlerini artırdı.

AA