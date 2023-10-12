Erzincan'da özel çocuklar rafting heyecanı yaşadı
Erzincan'da down sendromlu, otizmli ve hafif zihinsel engeli çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında gölette rafting yaptı.
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AA
Erzincan Erdoğa ile Duman rafting kulüpleri, Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel çocuklarla Ekşisu Mesire Alanı'nda bir araya geldi.
Eğitim verildikten sonra can yelekleri giydirilen özel çocuklar, mesire alanındaki gölete bırakılan botlarla rafting heyecanı yaşadı.