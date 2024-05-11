Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Uzundere ilçesindeki şelalenin çehresi, Valilik koordinesinde Büyükşehir ile Uzundere Belediyesi, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliğinde gerçekleştirilen projeyle değişti.