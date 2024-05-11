Eriyen karlar ile yağmur suları Tortum Şelalesi'ni coşturdu
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, karların erimesi ve ilkbaharda etkili olan yağmur nedeniyle coşkun akan suyuyla ziyaretçilerini bekliyor.
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AA
Muhabir
Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Uzundere ilçesindeki şelalenin çehresi, Valilik koordinesinde Büyükşehir ile Uzundere Belediyesi, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliğinde gerçekleştirilen projeyle değişti.