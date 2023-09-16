Düzce'de çevreci bisikletliler şehir turunun ardından atık topladı
Düzce'de "Avrupa Hareket Haftası" kapsamında yaklaşık 300 bisikletlinin katılımıyla şehir turu ve çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.
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AA- Düzce Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği tarafından "Sür, Yürü, Topla" sloganıyla düzenlenen etkinlik dolayısıyla yaklaşık 300 bisikletli, Anıtpark Meydanı'nda bir araya geldi. Kortej eşliğinde şehir turu yapan bisikletliler, daha sonra kent merkezinde çevre temizliği yaptı.