AA- Düzce Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği tarafından "Sür, Yürü, Topla" sloganıyla düzenlenen etkinlik dolayısıyla yaklaşık 300 bisikletli, Anıtpark Meydanı'nda bir araya geldi. Kortej eşliğinde şehir turu yapan bisikletliler, daha sonra kent merkezinde çevre temizliği yaptı.