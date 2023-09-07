Yaklaşık 12 kilometre uzunluğunun yanı sıra derinliği yer yer bin 100 metreyi bulan ve pek çok risk barındırması nedeniyle geçişi en zor kanyonlar arasında gösterilen Valla Kanyonu, seyir teraslarından eşsiz manzaralarıyla ziyaretçilerini her mevsim cezbediyor.

AA