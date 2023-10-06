Tarımda yenilikçi olan bu proje, Ukrayna çapındaki süpermarketler, restoranlar ve çiftliklerde dağıtılmak üzere çeşitli ekolojik yeşillik türlerini tüm yıl boyunca hasat etmek için otomatik bir sistem ile LED aydınlatmayı bir araya getiriyor.

AA