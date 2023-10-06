Dnipro'da bomba sığınağına kurulan dikey tarım sisteminde yeşillik üretimi yapılıyor
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın Dnipro kentinde bulunan bomba sığınağına üretim sürdürülebilirliğini hedefleyen "Green Future" isimli dikey tarım sisteminde yeşillik üretimi yapılıyor.
Tarımda yenilikçi olan bu proje, Ukrayna çapındaki süpermarketler, restoranlar ve çiftliklerde dağıtılmak üzere çeşitli ekolojik yeşillik türlerini tüm yıl boyunca hasat etmek için otomatik bir sistem ile LED aydınlatmayı bir araya getiriyor.
AA
Green Future'nin kurucu ortağı Olexander Hopaitsa (fotoğrafta), ekim, üretim ve hasat süreciyle yakından ilgileniyor.