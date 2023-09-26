AA- 150 milyon yıl önce yaşamış olan dinazor, 1990'ların başında Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming eyaletinde bulundu. Buluşu yapan paleontolog Barry James'in adını taşıyan dinozor fosilinin "son derece iyi korunmuş" olduğu, bu nedenle açık artırmada 1.2 milyon avro kadar bir fiyat elde etmesi bekleniyor.