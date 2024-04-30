Binlerce Müslüman Mescid-i Haram'ı ziyaret etti
Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde yer alan Mescid-i Haram, Müslümanların kıblesi ve en kutsal mabedi olarak kabul ediliyor.
Her yıl milyonlarca Müslümanın hac ve umre için ziyaret ettiği 7 minareli Mescid-i Haram, İslam mimarisinin en önemli örneklerinden biri sayılıyor.
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AA
Muhabir
Mescid-i Haram ve içinde yer alan Kabe, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'den sonra çeşitli dönemlerde kısmen ya da bütünüyle yeniden inşa edilmiş ve günümüzdeki haline ulaşmıştır.