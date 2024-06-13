Bayram tatilinde güneye gitmeyenlerin tercihi: Kandıra, Akçakoca ve Sapanca
Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Sapanca ve Düzce'nin Akçakoca ilçeleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde güneye gitmeyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.
Doğal güzellikleriyle dikkati çeken turizm mekanlarında bayram tatili öncesinde konaklama tesislerinde doluluk tam kapasiteye yaklaştı.
Kaynak: AA
Ulaşım kolaylığı dolayasıyla çevre illerden ve büyük şehirlerden ilgi gören Kandıra, Sapanca ve Akçakoca`da tatilciler yeşil ve maviyle iç içe vakit geçirme imkanı bulacak.