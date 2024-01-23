Başkentin yaban hayatı
Ankara’da akarsu ve baraj göllerinin oluşturduğu su kaynakları, yaban hayvanları için doğal yaşam ortamları oluşturuyor.
Sazan, alabalık, tatlı su midyeleri, yengeç, kaplumbağa gibi suda yaşayan canlılar ile karabatak, yaban ördeği, yaban kazı ve su tavuğu gibi kanatlı hayvanlar kentin ekolojik ortamına uyum sağlayan canlılar arasında bulunuyor.
AA
Nüfusun yoğun olduğu bazı yaşam alanları ile yaban hayatının neredeyse iç içe geçtiği kentte, zaman zaman kara akbabalar görülebilirken kırsal bölgelerde ise mavi baştankara, florya, bıyıklı baştankara gibi türler ile karşılaşılabiliyor. Kentte yaşayan türler arasında sığırcık da bulunuyor.