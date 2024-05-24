Çivi kullanılmadan yapılan kütük evleri, rengarenk çiçekleri ve çevresini saran ormanları ile Kirazlı, Fındıklı ve Gölcük yaylaları, ziyaretçilerini doğanın içinde adeta başka bir dünyaya götürüyor.



Yaylaların asırlık kütük evlerinin altında ahırı, üstünde ocak ve odası bulunuyor. Soğukluk denilen bölümün ise süt ve yoğurt muhafaza edilebilmesine uygun olarak inşa edildiği biliniyor.



Gölcük Köyü Muhtarı Halil Çepni, köylerine ait Gölcük Yaylası'nın çok özel bir güzelliği bulunduğunu söyledi.