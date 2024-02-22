Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığınca restorasyonu tamamlanan müze, pazartesi günleri hariç 09.00-17.00 saatlerinde gezilebilecek.



Ramazan Bayramı sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek müzede, tablolar, saatler, teknolojik araçlar, gümüşler, sofra takımları, yazma ve matbu eserler, Atatürk'ün kullandığı eşyalar, diplomatik hediyeler, Hereke dokumaları, Beykoz camları, Yıldız porselenleri, madalya ve nişanlar, mühür ve sikkeler, hazine koleksiyonundan seçkiler yer alıyor.



Atatürk'ün kullandığı oturma takımı, çalışma masası ve şahsi eşyaları, Osmanlı sultanlarına takdim edilen özel hediyeler, albümler ile Palas'ta kullanılan yemek takımlarıyla kurulmuş yemek masası, müzede öne çıkan eserler arasında bulunuyor.