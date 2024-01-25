"Altın Şehir" Prag’ın heykelleri
Geçmişte "Altın Şehir", "Yüz Kuleli Şehir", "Avrupa'nın Çatısı" gibi birçok lakapla anılan Çekya'nın başkenti Prag, Orta Çağ esintileri taşıyan mimarisi, köprüleri, kaleleri ve katedralleriyle ziyaretçilerini zaman içinde bir yolculuğa çıkarıyor.
Kente gelenler, Prag'ın sembollerinden Vltava Nehri üzerindeki Charles Köprüsü'nü (Karl Köprüsü) de ziyaret ediyor.
AA
Kral IV. Charles'in himayesinde yapımı 1402'de tamamlanan köprü, "eski kent" ile şehrin en ünlü noktalarından Prag Kalesi yerleşkesinin olduğu "Mala Strana" bölgesini birbirine bağlıyor.