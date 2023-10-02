Angola'dan aşırı yoksulluk ve yolsuzluklar nedeniyle ayrılarak Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gelen Angolalı mülteciler burada yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Mültecilerin neredeyse yarısı evlerinde elektrik olmadan yaşıyor; birçoğunun suya da erişimi yok. İşsizliğin de mültecilerin hayatını bir o kadar olumsuz etkilediği Rio De Janeiro'da meme kanseri tedavisi gören bazı Angolalı kadınlar, evsel ve endüstriyel atıklar arasında çalışmak zorunda kalıyor.