Farklı ülkelere ait milli dans ve müziklerin sergilendiği festivalde, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve Gençliğe Hitabe'nin yer aldığı bölüm ziyaretçilerin beğenisini topladı. Geleneksel lezzetlerin sunulduğu ve kültürel çalışmaların yapıldığı fuar alanı katılımcıların ilgisini çekti. Programa Başkonsolos Can Yoldaş da katıldı.

Kaynak AA