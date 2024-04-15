23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Toronto’da kutlandı
Kanada’nın Toronto kentinde bulunan Nathan Phillips Meydanı’nda Kanada Türk Toplumu ve Toronto Belediyesi’nin katkılarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, multikültürel dans ve sanat festivali gerçekleştirildi.
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Farklı ülkelere ait milli dans ve müziklerin sergilendiği festivalde, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve Gençliğe Hitabe'nin yer aldığı bölüm ziyaretçilerin beğenisini topladı. Geleneksel lezzetlerin sunulduğu ve kültürel çalışmaların yapıldığı fuar alanı katılımcıların ilgisini çekti. Programa Başkonsolos Can Yoldaş da katıldı.
Kaynak
AA
Muhabir