11. Bodrum Türk Filmleri Haftası başladı
11. Bodrum Türk Filmleri Haftası, ünlü oyuncular ve film sektörü temsilcilerinin katılımıyla başladı.
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen açılık töreninde çeşitli müzik ve dans gösterileri sunuldu. Gecede, sinemaya emek veren ve hayatını kaybeden sanatçıların yer aldığı slayt gösterisi yer aldı.
AA
11. Bodrum Türk Filmleri Haftası, ünlü oyuncular ve film sektörü temsilcilerinin katılımıyla başladı. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen açılık töreninde çeşitli müzik ve dans gösterileri sunuldu.