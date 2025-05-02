ABD'nin 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde yapılacak yarış, 57 tur üzerinden düzenlenecek. Sprint elemelerinin bugün gerçekleştirileceği etapta yarın TSİ 19.00'da sprint yarışı ve TSİ 23.00'te sıralama turları başlayacak. Yarış ise 4 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00'te koşulacak.

Sezonun ilk 5 yarışından üçünü McLaren pilotu Oscar Piastri kazanmıştı. Takım arkadaşı Lando Norris ile Red Bull'un son şampiyon pilotu Max Verstappen de birer yarışta zafere ulaşmıştı.

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Miami Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1- Oscar Piastri (Avustralya): 99

2- Lando Norris (Büyük Britanya): 89

3- Max Verstappen (Hollanda): 87

4- George Russell (Büyük Britanya): 73

5- Charles Leclerc (Monako): 47

Takımlar

1- McLaren: 188

2- Mercedes: 111

3- Red Bull: 89

4- Ferrari: 78

5- Williams: 25

Kaynak: AA