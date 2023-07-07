İstanbul

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde bulunan 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 9 Temmuz Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 7, takım arkadaşı Sergio Perez'in de 2 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 229 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 148

3. Fernando Alonso (İspanya): 131

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 106

5. Carlos Sainz (İspanya): 82

Takımlar

1. Red Bull: 377

2. Mercedes: 178

3. Aston Martin: 175

4. Ferrari: 154

5. Alpine: 47

AA