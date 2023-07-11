İSTANBUL- Ford'un %100 elektrikli, sıfır emisyonlu sürüş sağlamak için sıfırdan geliştirdiği ilk seri üretim otomobil olan, efsanevi Mustang ruhunu koruyan Mustang Mach-E, Türkiye’deki otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Binek segmentinde Ford’un ilk elektrikli aracı olan Mustang Mach-E, şirketin elektrifikasyon stratejisi kapsamında önümüzdeki dönemde sunacağı diğer premium elektrikli araçların da habercisi.

Ford Türkiye İş Birimi Lideri Özgür Yücetürk, “Otomotiv sektörü büyük bir dönüşümden geçerken Ford olarak bizler de teknolojilerimizle geleceği bugünden yaşatmayı hedefliyoruz. Elektrifikasyona öncülük etme vizyonumuz ile çıktığımız bu yolda bu kez de Ford’un efsanevi modeli Mustang’in ruhunu taşıyan, yeni ve %100 elektrikli Mustang Mach-E’yi müşterilerimizle buluşturuyoruz. %100 elektrikli Mustang Mach-E, ikonik Mustang ruhunu korumanın yanı sıra şimdiye kadarki en gelişmiş teknolojileri sıfır emisyonlu sürüş performansıyla bir araya getiriyor” dedi.

Ford'un ilk tam elektrikli SUV’u Mustang Mach-E, elektrikli araç müşterileri için dünyanın en çok satan spor otomobilinin özgürlüğünü, performansını ve ikonik karakterini sunuyor. Duyarlı, enerji tasarruflu, çevre dostu bir güç kaynağına sahip olan Mustang ailesinin bu üyesi, 5,1 saniyeye kadar inebilen1 0-100 km/s hızlanma sağlayabilen versiyonlara ve tek motorlu arkadan itiş (RWD) ve çift motorlu dört çeker (AWD) sürüş seçeneklerine sahip.

Gerçek gücü duyarlılıkla buluşturan Mustang Mach-E’nin standart menzilli (Standard Range) ve önümüzdeki dönemde gelecek olan uzatılmış menzilli (Extended Range) batarya seçenekleri, menzil endişesini ortadan kaldırarak sınıfındaki kuralları baştan yazıyor. Green NCAP tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler kapsamındaki temiz hava ve sera gazı emisyon testlerinden tam not alan Mustang Mach-E, iki şarj arasında 600 km'ye kadar WLTP (Uluslararası Uyumlu Hale Getirilmiş Hafif Araç Test Prosedürü) elektrikli sürüş menzili 2 sağlıyor.

Mustang ruhundan hiçbir şey kaybetmeyen, aynı sportif karaktere ve ikonik Mustang hatlarına sahip olan Mustang Mach-E, Ford'un şimdiye kadar sunduğu en gelişmiş konfor, rahatlık ve sürücü destek teknolojisi ile de çığır açıyor. Yeni nesil SYNC, zaman kazandıran önerilerde bulunmak için sürücü davranışlarından öğreniyor 3. Ayrıca, Ford'un en yeni sürüş destek, park etme ve kaza önleme teknolojileri 4 son derece sezgisel, stresi azaltan bir sürüş deneyimi sunuyor.

Yeni nesil teknolojik özelliklerle donatılan Mustang Mach-E, sürüş dinamiklerini ve duyusal deneyimleri sürücünün ruh haline göre uyarlayan Whisper, Active ve Untamed sürüş modlarını sunuyor, böylece gerek sakin gerekse sportif sürüş isteklerini anında karşılıyor. Coupe silüetli, beş koltuklu SUV, kablosuz güncellemeler (OTA update) ile araç kullanım halinde değilken (veya küçük güncellemeler için kullanım esnasında) yazılım güncellemeleri gerçekleştirerek zamanla kendini daha da geliştirme özelliğine sahip.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ