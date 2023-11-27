FM 200, elektrik ve elektronik cihazların bulunduğu, insanların sıkça bulunduğu ortamlarda kullanılan bir yangın söndürme sistemi olarak öne çıkar. Bu sistem, özellikle hassas ve değerli eşyaların bulunduğu alanlarda tercih edilir çünkü su, köpük veya kuru kimyasallar gibi geleneksel yangın söndürme yöntemlerine alternatif olarak geliştirilmiştir.

FM 200 gazı, HFC 227 kimyasal formülüne sahip, Heptafluoropropane adı verilen, halokarbon grubuna ait bir söndürücüdür. Renksiz ve kokusuz olan bu gaz, basınç altında sıvı halde silindirlere doldurularak saklanabilir. Yangın söndürme işleminde, gazın püskürtme nozulları aracılığıyla serbest bırakılması sonucu buharlaşarak, yangının oksijen seviyesini düşürerek fiziksel bir etkiyle söndürülmesini sağlar.

FM 200, Halon gazına benzer özelliklere sahip olmakla birlikte, çevreye zararı olmayan bir alternatiftir. Halon gazı ozona zarar verdiği ve CO2 gibi hayati riskler taşıdığı için kullanımdan kaldırılmıştır. FM 200 ise insanların bulunduğu ortamlarda güvenle kullanılabilir ve atmosferde 36-37 yıl içinde kaybolur, ozon tabakasına zarar vermez.

Yangın algılama ve söndürme sistemi, çapraz zonlu algılama ile gerçek yangını doğru bir şekilde tespit eder, yanlış alarmları önleyerek gereksiz aktivasyonları engeller. Türkiye'de ISO 14520-9 standardına göre gaz miktarı ve sistem kapasitesi belirlenir. Sistemin etkili ve güvenli çalışması için düzenli bakım ve testler yapılması şarttır.

FM 200, özellikle bilgisayar odaları, müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler, telekomünikasyon odaları, tarihi binalar ve askeri tesisler gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Yangın söndürme sistemlerinin tasarımında yanıcı malzemenin cinsi, mahalin sıcaklığı, hacmi gibi faktörler göz önünde bulundurulur ve NFPA 2001 ve ISO 14520-9 standartlarına uygun olarak tasarlanır.

FM 200 sisteminin maliyeti, gaz miktarı, silindir büyüklüğü, aktivasyon sistemi türü, nozulların sayısı ve boru uzunluğu gibi faktörlere bağlıdır. Farklı markaların sunduğu fiyat seçenekleri ve belgeler de maliyete etki eder.

FM 200, elektrik iletkenliği olmayan, korozif olmayan bir gazdır ve doğrudan cilt temasında donma semptomlarına neden olabilir. Yangın ihbar sistemleri, mahalde bulunan insanların tahliyesini sağlamak için ön alarm ve gecikme süreleri içerir. Sistem, hem otomatik hem de manuel olarak çalıştırılabilir.

FM 200 ve NOVEC 1230 yangın söndürme sistemleri özellikleri açısından benzerlik gösterir. Her ikisi de halokarbon grubundandır ve yangını oksijen seviyesini düşürerek söndürür. Ancak, NOVEC 1230 daha çevreci bir alternatif olup, atmosferde daha hızlı kaybolur.

FM 200 sistemlerinin etkinliği ve güvenliği için dikkat edilmesi gereken en önemli husus, insan sağlığına olan etkisidir. Gazın doğru konsantrasyonda kullanılması, mahalin sızdırmazlığı ve düzenli bakımı önemlidir. Sistemlerin kurulumu ve bakımı konusunda yetkili ve sertifikalı firmalar tercih edilmelidir.

FM 200, çeşitli yangın türlerinde etkili, çevreye ve insan sağlığına duyarlı bir yangın söndürme çözümü sunar. Herhangi bir yangın durumunda hızlı ve etkili bir müdahale için düzenli bakım ve testlerin yapılması esastır.