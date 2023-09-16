Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde belgeleri olmadan araç kullandığı ve belgesiz insanları taşıdığı iddiasıyla bir Meksika vatandaşı gözaltına alındı.

ABD'deki göçmenlere ilişkin en kısıtlayıcı eyalet yasası olarak kabul edilen Florida'nın tartışmalı SB 1718 yasası uyarınca tutuklanan ilk kişilerden biriydi.



Polis kayıtları, adamın 41 yaşındaki Raquel Lopez Aguilar olduğunu tespit etti. Florida Otoyol Devriyesi, 21 Ağustos'ta Georgia'dan eyalet sınırını geçtikten sonra Hernando İlçesinde memurlar onu yakalayıp tutukladığında beyaz bir GMC Savana minibüsünün direksiyonunda olduğunu söyledi.



Lopez Aguilar'ın ABD'de yasal olarak bulunduğunu kanıtlayan belgelerin bulunmadığını tespit eden ajanlar, minibüste arama yaptı ve altı belgesiz yolcu buldu.





Sınır dışı edilecekler



Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan ve başka hiçbir suçla itham edilmeyen belgesiz göçmenler genellikle geçici olarak gözaltına alınmakta ve koşullara bağlı olarak, sınır dışı edilmeye yol açacak şekilde sözde sınır dışı etme işlemlerine tabi tutulabilmektedir.



Ancak Florida'nın 1 Temmuz'da yürürlüğe giren yeni yasasına göre, belgesiz kişileri - kendi ailelerinden biri tarafından bile olsa - bilerek eyalete nakletme eylemi, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek ağır insan kaçakçılığı kategorisine yükseltildi.



Meksika'nın Orlando'daki başkonsolosu Juan Sabines Guerrero, daha önce Twitter olarak bilinen X'te 3 Eylül'de İngilizce yayınlanan bir gönderide Meksikalı göçmenin tutuklanmasına yol açan olayların kronolojisini sıraladı.



Gönderide, "Bize araba kullanmadığını söyleyen Raquel, Georgia'dan Florida'ya evraksız geçtiği için tutuklandı ve 5 kaçakçılık suçlamasıyla suçlandı" denildi. Meksika hükümetinin, Lopez Aguilar için bir avukat tuttuğunu yazdı. 21 Eylül'de duruşması var ve avukatlık masraflarını karşılayacak.



Şahsın tutuklanmasıyla sonuçlanan trafiğin durdurulmasının ırkçı saiklerle yapılmış olabileceğini ima eden Sabines Guerrero, "Raquel'in bir aydan kısa bir süre içinde özgür olacağına kesinlikle inanıyoruz" dedi.



Polis raporu, aracın "sürücünün arkasındaki camlarda yasal cam renginden açıkça daha koyu olduğu için" durdurulduğunu söyledi. Ayrıca ön camda sürücünün görüşünü engelleyen birkaç büyük çatlak vardı.





Yasa 'otoriter' olarak adlandırıldı

SB 1718 yalnızca Latin Amerika'dan ve dünyanın diğer yerlerinden seyahat eden göçmenler için tercih edilen bir destinasyon olan Florida'da geçerlidir.



Belgesiz kişilerin Florida'ya nakledilmesine ilişkin hükmün yanı sıra yasa, bazı eyaletlerdeki belgesiz kişilere verilen eyalet dışı sürücü ehliyetlerini de geçersiz kılıyor, istihdam doğrulama gerekliliklerini daha katı hale getiriyor ve talimatlara uymayanlar için daha ağır cezalar getiriyor. göçmenleri otobüsle eyalet dışına çıkarmak için milyonlarca dolar.



SB 1718'in başka bir hükmü uyarınca, 25'ten fazla işçi çalıştıran işletmelerin, yeni işe alınanların yasal durumunu doğrulamak için E-Doğrulama sistemini kullanması gerekiyor, aksi takdirde olası para cezalarıyla karşı karşıya kalacaksınız. E-Doğrulama, işverenlerin bir adayın Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmaya uygun olduğunu doğrulayabileceği bir federal hükümet veri tabanıdır.



Yasa aynı zamanda hastanelerin tedavi ettikleri belgesiz hastalar hakkında eyalet hükümetine üç ayda bir rapor sunmasını da gerektiriyor.



Başkan adayı Vali DeSantis



Cumhuriyetçi 2024 başkan adayı DeSantis, Mayıs ayında SB 1718'i yasalaştırarak, Başkan Joe Biden'ın Demokrat yönetiminin ABD'ye yasadışı göçü kontrol etmedeki başarısızlığına karşı gerekli bir yanıt olarak sundu.



Mayıs ayında yaptığı açıklamada, "Florida'da federal hükümet ülkemizi korumaya yönelik yasal görevlerini terk ederken boş durmayacağız" dedi. Kendisi, yasanın "Florida'ya ülkedeki en iddialı yasa dışı göç karşıtı yasaları sağladığını, pervasız federal hükümet politikalarına karşı mücadele ettiğini ve Florida vergi mükelleflerinin yasa dışı göçün faturasını ödememesini sağladığını" söyledi.