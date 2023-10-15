Merhabalar sevgili dostlar... Baklava ve çeşitleri denilince hepimizin aklına Gaziantep gelir değil mi?

Ama tarihine şöyle bir yolculuk yaptığımız da ''Baklavalar'', Balkanlar ve Ortadoğu coğrafyasına özgü şerbetli tatlıların en lezzetlileridir.

Türk, Yunan, Bulgar, Ermeni, Arap ve Yahudi mutfaklarının hemen hepsinde baklava tarifleri bulunur. Ve hepsi baklavanın kendi tatlıları olduğunu iddia eder. Genel olarak bakıldığında ise bütün bu milletlerin yer aldığı coğrafya da uzun süre Osmanlı hüküm sürdüğü içindir ki, baklavanın Osmanlı tatlısı olduğu kabul edilmektedir.

Osmanlı da baklava ile ilgili en eski kayıt Fatih Sultan Mehmet döneminde ki Topkapı Saray Mutfağı defterlerin de karşımıza çıkmaktadır. Buna göre 1473 yılı (Hicri 878 yılı Şaban ayında) Saray da baklava pişirilmiştir.

Evliya Çelebi yazılarında da 17. yüzyıl ortalarında Bitlis Bey'i konağında baklava yediğini yazmıştır. Vehbi'nin Sürnamesin de ise 1720 yılında Sultan III. Ahmet'in oğullarının sünnet düğünlerinde baklava ikramı yapıldığı belirtilir.

Bu da göstermiştir ki ''Baklava'', Saray Mutfağından Ülkenin diğer bölgelerine kadar bilinen ve yapılan bir tatlıdır.

AB Komisyonu tarafından da 8 Ağustos 2013 tarihinde de Baklava'nın Türk Tatlısı olduğu tescil edilmiştir.

Kısaca Baklava ile ilgili bilgilendirmemizden sonra , bugüne döndüğümüz de GaziAntep başta olmak üzere bir çok ilimiz de bir çok baklava çeşitine rastlamaktayız. Genel çerçeve içinde hamurunun aynı olması nedeniyle sadece şekil ve içine konulan malzeme farklılığı nedeniyle önüne aldığı isim değişse de ''Baklava''hepimizin ortak sevdiği şerbetli tatlıların başında yerini almaktadır.

Özellikle de bayramların, özel gün kutlamalarının tatlısıdır.

Bugün sizlere baklava hamuru ile hazırladığım ve yapımı kısmen daha pratik, ama içine yerleştirilen kaymağın ve antep fıstığının lezzetini yoğun olarak aldığınız bir tarif yazacağım. Umarım beğenerek sizler de denersiniz.

Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum.

MALZEMELER:

HAMUR İÇİN:

• 200ml su

• 100ml sıvıyağ

• 2 ad yumurta

• 2 yemek kaşığı elma sirkesi

• 1 çay bardağı sulu yoğurt

• 1 çay kaş. karbonat

• 1 çay kaş. tuz

• 6, 5 su bardağu baklavalık buğday Unu

HAMUR AÇMAK İÇİN:

• Nişasta

• Hazırlanması:

• Un ve karbonat, elma sirkesi hariç diğer malzemeleri hamur yoğurma kaseniz de karıştırın.

• Azar azar unu ekleyin ve unun üzerine karbonat ve elma sirkesi ekleyerek karıştırın.

• Un kalitesine ve markasına göre değişebilir onun için azar azar eklemekte fayda var.

• Takribi 6, 5 su bardağı tam gelecektir. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olması gerekir.

• Hamurun üzerini kapatarak 1 saat dinlendirin.

• Dinlenen hamurunuzu 2 eşit parçaya ayırın ve bunları da 7 eşit parça olarak yuvarlayın.

• Hamur bezelerini bol nişastaya bulayın ve çay tabağı büyüklüğüne getirin.

• Sonra hepsini yine nişasta yardımıyla yemek tabağı büyüklüğüne getirin.

• Ve 2 grup 7'li hamurlar olacak şekilde tepsilere yerleştirin.

• 20 dakika dinlendirin.

ARASINA ;

• 300 gr kırılmış ve toz karışık Antep Fıstığı

• Ev yapımı kaymak

• Dinlenen hamurların her birini dikdörtgen olacak şekilde ve ince açalım.

• Yufkanın geniş olan kısmına az eritilmiş sade yağ sürüp bir parmak katlayın.

• Ve ince oklavayı yerleştirin. Yufkanın üzerine fıstık serpin ve alt kısmına kaymak sürün.

• Hamuru çok sıkı olmamak kaydıyla oklavaya sarın.

• Oklavanın her iki ucundan içe doğru büzdürün ve oklavadan çıkararak pili olmuş şekliyle fırın tepsisine yerleştirin.

• Bütün hamurlarınızı aynı şekilde ve aynı incelikte hazırlıyarak tepsiye dizin.

ÜZERİNE:

• 180 gr eritilmiş ve ılık hale getirilmiş sade yağ yada tereyağ

• Sarma baklavalarınıza bir fırça yardımıyla eritilmiş sade yağ sürün.

• Sarma baklavanızı birer parmak uzunluğunda kesin.

• 150 derecede ısıtılmış fırında önce 30 dakika pişirin.

• Daha sonra fırınınızı 100 derece ye alın ve 30 dakika daha pişirin.

• Fırından çıkan sarma baklavanıza çok kaynar olmayan şerbetini gezdirin ve dinlenmeye alın.

• Baklavalarınız dinlendikçe şerbetini çekecek ve daha lezzetli olacaktır.

ŞERBETİ İÇİN:

• 4, 5 su bardağı toz şeker

• 4, 5 su bardağı su

HAZIRLANMASI:

• Şeker ve su kaynamaya başlayınca 30 dakika kısık ateşte kaynatın.

• Bir dilim limon ekleyin ve 5 dakika sonra ateşten indirerek oda sıcaklığında soğutun.

SÜSLEMEK İÇİN:

• Toz Antep fıstığı

Afiyet olsun.

Sevgiyle. .