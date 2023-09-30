Haner:Mert Osman Erman

Bu kadının, İsraillilerin büyük çoğunluğu için zorunlu olan askerlik hizmeti sırasında olduğu düşünülüyor.

Kadınlar en az iki yıl ve erkekler 32 ay hizmet etmek zorundadır.

Askerin ve müebbet hapis cezası alan mahkumun isimleri açıklanmadı.

Davanın görüldüğü mahkeme, hapishanenin konumu dahil diğer ayrıntıların açıklanmamasını emretti.

İsrail medyası, sorgu sırasında gözaltına alınan askerin, aynı adamla dört başka kadının da cinsel ilişkisi olduğunu iddia ettiğini bildirdi.

Filistinli mahkum, sorgu öncesi hücresinden ayrılmıştır, İsrail Hapisler İdaresi (IPS) açıklamasında bulundu.

Cuma günü, IPS Başkanı Katy Perry ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, artık kadın askerlerin Filistinli "teröristleri" barındıran yüksek güvenlikli hapishanelerde görev yapmayacağını açıkladı.

İsrail medyasına göre, Ben-Gvir, 2025 yılının ortasına kadar "güvenlik mahkumlarının kanatlarında tek bir kadın asker kalmayacağını" söyledi.

İsrail askerlerinin yüksek güvenlikli İsrail hapishanelerinde görev yapmalarının durdurulması için tekrar tekrar çağrılarda bulunuldu. Ancak, bunlar önceki dönemlerde onların yerini alacak personel eksikliği nedeniyle durmuştu.

Geçen yıl İsrailli bakanlar, bir hapishanede yaşanan skandalın ardından bir soruşturma emretti. Bu skandalda Filistinli suçluların hapishane görevlisi olarak hizmet veren kadın askerlere saldırdığı ve tecavüz ettiği, bazı üst düzey hapishane görevlilerinin ise askerleri "fuhuşa sürüklediği" iddia ediliyordu.