Filistin Kızılayından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, 20 gündür kuşatma altında tuttuğu Emel Hastanesi'ne baskın düzenlediği ve ambulanslar ile hastane yönetimine ait tüm araçların anahtarlarını "çaldığı" kaydedildi.

İsrail askerlerinin bunu ambulansların hizmet vermesini engellemek için yaptığına işaret edildi.

İsrail tarafından söz konusu suçlamaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Filistin Kızılayı dün yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Emel Hastanesi'nde 8'i sağlık personeli 17 kişiyi alıkoyduğunu duyurmuştu.

İsrail, Emel Hastanesi'ne oksijen girişini engellediği için 3 hasta öldü

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Emel Hastanesi'ne yaklaşık bir haftadır oksijen girişini engellediği için 3 hastanın öldüğünü duyurdu.

Filistin Kızılayından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

İsrail güçlerinin, 21 gündür kuşatma altında tuttuğu Emel Hastanesi'ndeki tıbbi malzemelere zarar verdiği, sağlık çalışanlarına saldırdığı ve daha sonra 9 kişiyi alıkoyduğu belirtilen açıklamada, hastaneye sığınan 7 bin sivilden 40'ının hala hastanede olduğu ve ölümle mücadele ettiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin, sürekli hastaneye ateş açtığı ve insanların hareket etmesini engellediği kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin hastaneye tıbbi malzeme girişi yaptığı iddiaları yalanlandı.

Açıklamada, askerlerin hastaneye bir haftadır oksijen girişini engellediği için 3 hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin dün de Emel Hastanesi'ndeki ambulanslar ile hastane yönetimine ait tüm araçların anahtarlarını "çaldığını" açıklamıştı.

İsrail askerlerinin bunu ambulansların hizmet vermesini engellemek için yaptığına dikkat çekilen açıklamada, önceki gün 8'i sağlık personeli 17 kişiyi alıkoydukları aktarılmıştı.