Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki Solfej’in düzenlediği yaz konserleri kapsamında Ankara Atılım Sahne’de müzikseverlerle buluştu.

Tarih Yazdılar

Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği konserinde gece boyunca Türk pop müziğine damgasını vurmuş şarkılarının tamamını izleyicilerle hep bir ağızdan seslendiren Erol Evgin konserini; “Milli Kadın Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonu olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında bize büyük bir armağan verdiler. Atatürk’ün kızları, yaşasın Filenin Sultanları, çağdaş Türk kadınının gücü, azmi, kararlılığı ve mücadelesiyle tarih yazdılar” sözlerinin ardından, “Erik Dalı” şarkısını söyleyerek sonlandırdı.

Yaza veda konseri

Yaz sezonunun son günlerinde Azka yaz konserleri ara vermeden devam ederken önceki gece Suzan Temelli dinleyicisiyle buluştu.

Lara Fabian’ın sevilen şarkısı ” Je t’aime” ile sahneye gelen Suzan Temelli, ” Kimse yaz bitti diye üzülmesin burası Bodrum asıl keyifli anlar şimdi başlıyor tadını çıkarın” dedi. Programının ilk yarısında söylediği Fransızca, İtalyanca ve Yunanca şarkılarıyla keyifli anlar yaşandı. Güzel şarkıcı Suzan Temelli programının ikinci bölümünde ise günümüzün sevilen Türkçe şarkılarıyla dinleyicisine unutulmaz bir gece yaşattı.

Soluğu spor salonunda aldı

Başarılı oyuncu Barış Arduç, tatilden döner dönmez soluğu spor solununda aldı. Hayranlarını sevindiren kare ise spor hocasından geldi. Yeni projesi için hazırlıklarına devam eden yakışıklı oyuncu, uzun zamandır birlikte çalıştığı antrenörü Göktuğ Mugan ile sıkı bir çalışmaya girdi. Bu anları antrenör Mugan, sosyal medya hesabından paylaştı. Fit görüntüsü ile dikkatleri üzerine çeken Arduç, yeni projesi öncesi karakteri hakkında da merak uyandırdı.

Ekranların sevilen ismi Barış Arduç, yer aldığı projelerde sergilediği oyunculuk performansı ile herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Yeni sezonda bambaşka bir karter ile ekranlarda yer almaya hazırlanın yakışıklı oyuncu, sıkı bir çalışma temposuna girdi.

Bingo ile zirveyi hedefliyor

Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden sanatçılardan biri olan Neshe geçtiğimiz aylarda yayınladığı ‘Hijo de la Noche’ parçasıyla gururumuz olmuştu. Söz yazarı, dansçı ve şarkıcı olarak birçok başarıya imza atan Neshe ilk kez “Bingo” adlı bir Türkçe parça ile müzik dünyasında zirveyi hedefliyor.

Neshe “Bu şarkımın da tıpkı ‘Hijo de la Noche’ gibi büyük ses getireceğine inanıyorum” dedi

Bu pozu sosyal medyayı salladı

Ekranlarımızın en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı “Zeliş” karakteri ile gönüllere taht kuran Yüsra Geyik sosyal medyayı çok iyi kullanan sanatçılarında başında geliyor.

Başarılı oyuncu Yüsra Geyik geçtiğimiz sezonun iddialı dizilerinden biri olan “Aile” adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile birlikte rol alırken geçtiğimiz günlerde yaptığı cesur paylaşımla dikkatleri üstüne çekti.

Daha öncede cesur pozlarıyla sosyal medya ve magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşen Yüsra Geyik son paylaşımdan “Kırmızı Eylül” notunu düşerek paylaşırken takipçilerinden büyük beğeni ve yorum yağdı.

Göknur’dan “Bi Daha”

Ödüllü sanatçılarımızda Göknur uzun süren sessizliğini söz ve bestesi kendisine ait “Bi Daha” adlı şarkısıyla son verdi.

İstanbul’un gözde mekanlarının aranan sanatçılarından biri olan Göknur bu şarkısının klip çekimleri için kameralar karşısına geçerken yönetmen koltuğuna da Gökçe Yağmur oturdu.

Göknur bu şarkısı ile iddialı bir çıkış yaparken önümüzdeki günlerde de yeni çalışmasını müzikseverlerle buluşturacağının müjdesini de verdi.

Bağ karma sergisi 16 Eylül’de sanatseverlerle buluşuyor

"Bağ " sergisi Nuray Özler Yolcu küratörlüğünde farklı disiplinlerde çalışan on iki sanatçıyı bir araya getiriyor, 16 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında Arthan Galeri’de izleyici ile buluşuyor.

Bağ karma resim sergisine Çağdaş Erçelik, Deniz Kurtdere, Fatma Başar, Güneş Özmen, Hüseyin Rüstemoğlu, Orçun İlter, Reyhan Uludağ, Sefa Yamak, Selda Okutan Seydi Murat Koç, Şükriye Karaçay, ve Utkan Başar eserleriyle katılacak.