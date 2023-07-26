Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Kerki Solfej organizasyonuyla, BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında geçtiğimiz akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

Sahnesini “Söyle Canım” isimli şarkısıyla açan sanatçı, gece boyunca söylediği; “Ateşle Oynama”, “İçimdeki Fırtına”, “Hep Böyle Kal” gibi altın şarkılarıyla İzmirlileri ve tatilcileri mest etti.

Tarih Yazdılar

Evgin, “Sevdan Olmasa” isimli şarkısının ardından; “Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde şampiyon olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında bize en güzel hediyeyi verdiler. Çağdaş Türk kadınının gücü, azmi, kararlılığı ve mücadelesiyle tarih yazdılar. Buradan onlara selam olsun” sözleriyle, Filenin Sultanları’nı sahneden kutladı.

Zabıta memurlarıyla halay çekti

Türk pop müziğinin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam Aybastı Şehir Stadı’nda konser verdi.

Aybastı’yı Coşturdu

Geçmişten günümüze hit şarkıları ve pop müziğin sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla Orduluları coşturan Arıca, konserinin ilerleyen saatlerinde “Güzeller İçinden” isimli şarkıda Aybastı Zabıta Memurları ile halay çekti.

“Bombala BOMBARDIMAN” ile müzik dünyasına bomba gibi giriş yaptı

Müzik kariyerinde hızla yükselişe geçen Hünkar Caa ‘Sokaktan beslenen’ olarak nitelendirilen rap dalındaki eserleri, ana akım medyada ve dijital medya da çokça ses getirmeye devam ederken geçtiğimiz günlerde yine söz ve müziği kendisine ait olan “Bombala Bombardıman “adlı şarkısını müzikseverlerle ve hayranlarıyla buluşturdu.

Hünkar Caa “Bombala BOMBARDIMAN” şarkısının klip çekimleri için kameralar karşısına geçerken yönetmen koltuğuna da kendisi otururken aranjörlüğünü de kendisi üstlendi.

Son çalışması hakkında kısa bir açıklama yapan Hünkar Caa Sözü Müziği bana ait “Bombala BOMBARDIMAN” şarkımı çıkardım ve sonraki çalışmalarım “Acımasız” ve “Ağrı Kesici” yeni çalışmalarımla çok iddialı geliyorum.2023 yılına damga vuracağımı belirtiyor ve 2023 yılı bizim yılımız olacak müzik sektörüne yön vereceğim.Ben bu başarı dolu hayat öyküsüne her geçen gün yenilerini ekleyeceğimi ve sevenlerime kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum.” diyerek duygularını ifade etti.

Dünya yıldızını programına konuk etti

Son dönemlerin başarılı sunucularından Raif Akyüz bu hafta da programına Bilionera , Diamante , Adelante – Radio Edit , Tres Amores gibi bir çok şarkısıyla dünya müzik listelerini alt üst eden Otilia’yı Number One Türk ekranlarında programında ağırladı.

Sıcak ve samimi geçen bir ortamda geçen programda Otilia “Yeni single çalışmamın tanıtımına dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan Türkiye’den start verdim” . Burada bulunmaktan ve konserler vereceğimden dolayı çok mutluyum. Türk insanı çok sıcak ve içten. Bunu size hemen hissettiriyorlar” diyerek duygularını ifade etti.

Program sunucusu Raif Akyüz ise “ Daha öncede yaptığım programlarına dünyaca ünlü oyuncular ve Trendz grubunu konuk etmiştim. Bugünde özellikle Bilionera şarkısı ile dünya müzik listelerinde uzun süre Top 10 listesinde kalan Otillia’yı konuk ettim. Çok keyifli ve güzel bir program olduğunu düşünüyorum” dedi.

Program önümüzdeki haftalarda Number One Türk ekranlarından yayınlanacak.

Burcu Furtun’dan yeni single sürprizi

Yeni projelerine hız kesmeden devam eden Burcu Furtun , yepyeni bir şarkıyla daha sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Söz, müzik Burcu Furtun imzası taşıyan “Bana Bırak Bi Kendini ” 04 Ağustos Cuma günü dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.

Cıvıl cıvıl bir ahenk ile müzikseverlerle buluşacak olan şarkı, iddiasıyla yaza damga vuracak yapımlar arasında yer almaya aday gözüküyor.

Ahmet Kural evlendi

Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile Bodrum’da düzenlenen düğün ile dünya evine girdi. Bodrum Cennet koyunda düzenlenen düğüne çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan-Bedri Güntay, da vardı.

Çağla Gizem Şahin Vakko marka gelinlik tercih ederken Ahmet Kural ise Levon Kordonciyan imzalı smokin giydi.

Danilo şefi eski çalışanları darp etti

Master Chef yarışmasının jüri üyelerinden olan İtalyan şef Danilo Zanna İstanbul Sarıyer ilçesinde bir AVM içinde bulunan restoranına geldiği esnada eski çalışanı olduğu ileri sürülen iki kişinin saldırısına uğradı

SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanan olaya tanık olan bir vatandaşın cep telefonundan saldırı anı saniye saniye kaydedilirken görüntülerde, iki kişinin Zanna’ya tekme ve yumruklarla saldırdığı ve Zanna’nın da kendisine saldıranlara karşılık verdiği görülüyor.

Olaya tanık olan ve Danilo şefin çalışanlarını durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri İtalyan Şef Danilo Zanna ve ona saldıranları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

DANİLO’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Danilo Zanna şu ifadeleri kullandı;

*Bugün yaşanılan tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum.

*Hem ben hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun.

*Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkür ederiz.

*Basın mensubu arkadaşlarımızdan da konu ile alakalı hassasiyetlerini esirgememelerini rica ediyoruz.