Ankara

33. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ilişkin hazırlanan ve 17 Ağustos Perşembe günü sona erecek dosya haberlerin üçüncüsünde A Milli Kadın Voleybol takımının tarihinde elde ettiği önemli başarılar ele alındı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde finalde Çin'i yenerek altın madalya kazanan "Filenin Sultanları", Türkiye'yi voleybol tarihinde ilk defa ülkeler sıralamasında ilk basamağa taşımayı başardı.

Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etmişti.

Milletler Ligi'nde şampiyon olarak ilki başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyona'nda da çifte mutluluk için parkeye çıkacak.

"Filenin Sultanları", Avrupa Şampiyonası'nda 2003 ve 2019 yıllarında gümüş, 2011, 2017 ve 2021 yıllarında ise bronz madalya kazandı.

Santarelli, "2'de 2" yapabilir

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği 27 Aralık 2022'de duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında oynanan Güney Kore maçıyla ilk müsabakasına çıktı.

Santarelli yönetiminde çıktığı ligin ilk üç haftasında 12 karşılaşmadan 9 galibiyet alan milli takım, üçüncü sıradan finallere katılmaya hak kazandı.

Milletler Ligi çeyrek finalinde son şampiyon İtalya'yı, yarı finalde de 3 altın madalyalı ev sahibi ABD'yi geçen "Filenin Sultanları", Santarelli'nin yönetiminde katıldığı ilk organizasyonu altın madalyayla tamamladı.

Başantrenörlük kariyerinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan, Avrupa Şampiyonası'nda ise daha önce kürsü göremeyen İtalyan teknik adam, Avrupa Şampiyonası'nda da kariyerine altınla yazılmış yeni bir başarı eklemeye çalışacak.

Santarelli, Hırvatistan ile Avrupa Ligi'nde iki gümüş, Sırbistan ile FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde bronz ve 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya aldı.

Milletler Ligi şampiyonu "Filenin Sultanları"nın önemli başarıları şu şekilde:

Yıl Organizasyon Madalya Başantrenör 1985 Balkan Şampiyonası Bronz Cengiz Göllü 1988 Bahar Kupası Bronz Cengiz Göllü 1989 Bahar Kupası Gümüş Erdal Önder 1989 Yılbaşı Turnuvası Altın Cengiz Göllü 1990 Bahar Kupası Altın Vladimir Kuzitgin 1991 Bahar Kupası Gümüş Vladimir Kuzitgin 1991 Yılbaşı Turnuvası Altın Cengiz Göllü 1992 Bahar Kupası Altın Deniz Esinduy 1992 Balkan Şampiyonası Altın Cengiz Göllü 1992 Yılbaşı Turnuvası Altın Deniz Esinduy 1994 Bahar Kupası Bronz Adnan Kıstak 1994 Yılbaşı Kupası Altın Adnan Kıstak 1997 Bahar Kupası Bronz Gökhan Edman 1998 Bahar Kupası Altın Faik Karaev 2002 Bahar Kupası Altın Deniz Esinduy 2003 Bahar Kupası Altın Deniz Esinduy 2003 Avrupa Şampiyonası Gümüş Reşat Yazıcıoğulları 2005 Bahar Kupası Altın Adnan Kıstak 2005 Akdeniz Oyunları Altın Reşat Yazıcıoğulları 2009 Avrupa Ligi Gümüş Alessandro Chiappin 2010 Avrupa Ligi Bronz Alessandro Chiappin 2011 Avrupa Ligi Gümüş Marco Motta 2011 Avrupa Şampiyonası Bronz Marco Motta 2012 Grand Prix Bronz Marco Motta 2014 Avrupa Ligi Altın Ferhat Akbaş 2015 Avrupa Ligi Gümüş İsmail Yengil 2015 Avrupa Oyunları Altın Ferhat Akbaş 2017 Avrupa Şampiyonası Bronz Giovanni Guidetti 2018 Milletler Ligi Gümüş Giovanni Guidetti 2019 Avrupa Şampiyonası Gümüş Giovanni Guidetti 2021 Milletler Ligi Bronz Giovanni Guidetti 2021 Avrupa Şampiyonası Bronz Giovanni Guidetti 2022 İslami Dayanışma Oyunları Altın Alper Hamurcu 2023 Milletler Ligi Altın Daniele Santarelli

AA