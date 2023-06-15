Işık olmayınca, göz nasıl görmezse,

Ray olmayınca, tren nasıl gitmezse,

Akıl da göz gibi, o da ışık olmayınca göremez.

Aklın ışığı ilimdir, fendir; onların haber verdiği, onların koyucusu olan;

İlmi, kudreti her şeyi kuşatan Zât’ın bildirdiği vahiydir.

Her an içimize doğan fikir, düşünce, tahayyül, tasavvur, hayal vehim gibilerin kaynağı nedir?

Çok yemek, çok içmek mi? Madde ve elle tutulur şeyler mi?

Zira, onları baş gözü görmez. Ancak akıl, kalb ve ruh gözleri görebilir.

Çünkü “Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise mâneviyatta kördür.”

Bir âlet, uçak ve saatte fuzulî bir parça var mı?

Ya insan bedeninde, yersiz veya lüzumsuz bir uzuv veya organ var mı? Hepsi de gayeli.

Siz hiç ürettiği konserveleri çöplüğe döktüren fabrikatör gördünüz mü?

İnsan mezara konulmak ve farelere yem olmak için yaratılmış olabilir mi?

İnsanın her yaptığında bir maksat ve gaye yok mu?

İnsanın inmesi, binmesi, gelmesi, gitmesi; hep bir sonrası için değil mi?

Okulda öğretilen her şey; okul sonrasındaki hayat için değil mi?

Kaldı ki, hayat da, ölüm sonrasını hazırlayan bir mektep değil mi?

İnsan, hem tren yapar hem rayını döşer.

İnsan, hem uçak ve vapur yapar hem rotalarını çizer.

Çünkü yapan bilir, bilen konuşur. Yapan yaptığının işleyiş tarzını da ortaya koyar.

Yapılan yapanın tasarrufunda. Fakat onun cinsinden değil. Yani yapılan yapanın kendisi değil.

Yapılan yapana benzemez. İnsan yaptığına benziyor mu ki,

Yaratan yarattığına benzesin! Yaratılan O’ndandır. Fakat O değildir.

Tıpkı insanın yaptıkları; insanın ta kendisi olmadığı gibi.

Tabiat da Allah değildir. Fakat O’ndandır.

Yapılan yapanı aşamaz. O’nu idrak edemez, algılayamaz.

Nükleer savaş çıksa, medeniyetten eser kalmaz.

Uzaydan gelenler, dünyada medeniyet diye bir şeyin olmadığını sanır!

Demek ki, görmemek, olmadığına delil sayılmamalı.

Ahkaf denilen kum tepeleri, keşfedildikten ve kazılar yapıldıktan sonra,

Altlarında nasıl bir medeniyetin yaşanmış olduğu ancak o zaman anlaşıldı.

Şâir şiirinin okunmasını ve beğenilmeyi,

Yazar, eserinin mütalâa edilerek meşhur ve ünlü olmayı,

Müzisyen bestesinin çalınmasını ve bestekâr olarak tanınmayı,

Mimar, plân ve programlarını çizdiği eserlerden hareketle, anılmayı;

Kısaca tüm eser sahipleri; iyi ve güzel bir şekilde anılmak ve yâdedilmek ister.

İşte Yüce Rab da, ihtiyacı olmadığı halde,

Lezzet-i Mukaddese diyebileceğimiz bir İlahî haz gereği,

Bu kâinatı ve içindekilerini yaratmıştır.

Zaten eser ustasını, şiir şâirini, beste bestekârını göstersin diye,

Eser yapılmış ve yazılmış, şiir söylenmiş, şarkılar bestelenmiştir.

Herkesten önce, eseri ustası beğenir ve zevkle seyreder.

Şiiri şâiri okur ve mest olur.

Besteyi bestekârı dinler ve kendinden geçer.

Âdeta bütün bunlar onlara:

“Meğer ben neymişim be dostlar!”

Dedirtir ve söyletir,

Be canlar!