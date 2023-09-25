Radio New Zealand'ın haberine göre, Fiji Kurtarma Koordinasyon Merkezi, dün yerel saatle 21.00 sularında Nadi açıklarında imdat çağrısı aldıklarını belirtti.

Yeni Zelanda Denizcilik Kurtarma Koordinasyon Merkezi de Yeni Zelanda bayraklı yatın direğinin kırılması sonucu yat ekibinden bir kişinin öldüğünü, iki kişinin yaralandığını doğruladı.

Avustralyalı bir yolcu gemisinin, rotasını değiştirerek yata yardıma gittiği kaydedildi.

Yaralıların tedavi altına alındığı, ölen kişinin cesedinin Fiji'ye götürüldüğü aktarıldı.

AA