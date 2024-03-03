Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Santos, "Kaybetmek her zaman kötüdür. Erken bir gol yedik ve neredeyse maça mağlup başladık." dedi.

Oyuncularının golden sonraki reaksiyonundan mutlu olduğunu anlatan Santos, şunları kaydetti:

"Denedik, çalıştık fırsatlar da yakaladık ama golü bulamadık. İkinci yarı daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Baskılı oynadık, öndeydik ama golü bulamadık. Ben bu değilim, takım bu değil, oyuncular bu değil. Futbolcuların çabası, mücadele hırsı bence iyiydi. İyi bir derbi oldu. İki takım da kazanmak için mücadele etti. Bu maçın hakkı beraberlikti, kaybetmeyi hak edecek bir maç oynamadık. Fırsatlar yakaladık. Galatasaray'ın duran topta neler yapacağını biliyorduk ama yapmamamız gereken bir hata yaptık. Golden sonraki 10-15 dakika bizi etkiledi ama sonrasında iyi reaksiyon gösterdik, önde basmaya çalıştık. Kaybettiğimiz topları önde almaya çalıştık. Bugün maçın çoğu anında Galatasaray'dan daha iyiydik."

"Cenk'in pozisyonu net penaltıydı"

Maçın hakemi Halil Umut Meler'in kritik kararları ile ilgili konuşan Santos, "Hakemlerle ilgili konuşan biri değilim. Yaptıkları işe saygı da duyuyorum ama artık hataları fazla olmaya başladı. Cenk'in pozisyonu net penaltıydı. Omar Colley'in pozisyonunda VAR'ın çağırıp verdiği kırmızı karttaki pozisyon şüpheli bir pozisyon. VAR bu kadar şüpheli pozisyonu çağırırken Cenk'in penaltısında çağırmadı. Burada bir sorun var. Bu ilk defa verilmeyen penaltımız değil. Adana Demirspor maçında verilmedi. Sivas'ta penaltımız VAR'dan döndü. Çok çalışıyoruz, oyuncularım mücadele ediyor. Beşiktaş'ın hakkının yenmesine izin vermem." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının performansına değinen tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"Semih 9 numara başladı. Maç içindeki dinamiklerin gerektirdiği gibi sola geçti. İlk planımız Semih'in merkezde olmasıydı. Semih'in performansından mutluyum. Rashica'nın ateşi vardı birkaç gün öncesinden. Maça çıkıp çıkmayacağını da bilmiyorduk. Çok çalıştı, çok çabaladı. Ghezzal'ın oyundaki etkisi iyiydi, çok net bir fırsat yakaladı ama atamadı. Oyuncuların gösterdiği mücadeleden mutluyum, sahada iyi savaştılar. Beraberlik için mücadele ettik ama olmaması gereken şekilde mağlup başladık. Son 10-15 dakikada gol gelmeyince oyundan koptuk. Oyuncularımın savaşma ruhundan memnunum. Amartey elinden geleni yaptı. Önde baskı yapmaya çalıştı. Aboubakar sakatlık geçirdi, sakatlık sonrası ritim kazanması kolay değil. Maçlarda uzun süre alamıyor ama kısa zamanda oyun ritmini kazanıp sezonun geri kalanında bize yardımcı olacak."

Santos, geçen sezon Fenerbahçe'de görev yapan Jorge Jesus'un "Bu ligin sportif gerçekliği yok. Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor." açıklamasını hatırlatan bir basın mensubuna, "Bu soruyu ilk sorduğunuzda gülmüştüm ama bugün daha az gülüyorum. Çünkü bu hatalar fazlalaşmaya başladı." diye cevap verdi.